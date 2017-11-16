Kedilere renkli yaşam merkezi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, Kale Kapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği\'nce (KALEDER) bağış yapan insanların isimleri verilerek, oluşturulan kedi evlerinde yaklaşık 100 kedi yaşıyor. Bağış karşılığı Saat Kulesi\'ni ve Antalya\'yı anlatan çeşitli hediyelerle mutlu edilen gönüllülere, 100 binin üzerinde Antalya kartpostalı dağıtıldı.

Antalya\'nın tarihi Kaleiçi\'nin en önemli giriş kapılarından Saat Kulesi\'nin de bulunduğu Kalekapısı\'nda yıllardır bazı hayvan severlerin kedilere mama bıraktığı alanı KALEDER, kedi yaşam merkezine dönüştürdü. Muratpaşa Belediyesi\'ne ait surların hemen yanındaki şehrin en işlek bölgesinde oluşturulan kedi yaşam merkezinde, her birine bağışçısının adı verilen 75 kedi evi yapıldı. Rengarenk görüntüleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kedi yaşam alanında yaklaşık 100 kedi besleniyor ve hayvanların bakımı yapılıyor.

BAĞIŞ YAPANLARA ANTALYA HATIRASI

Kedilerin bakımı için mama desteğinde veya maddi destekte bulunanlara KALEDER tarafından Saat Kulesi\'nin maketi, kedi heykelciği ve çeşitli heykelcikler, Antalya\'yı anlatan magnetler (genellikle arka kısmı mıknatıslı ve metal nesnelere yapışma özelliği olan dekoratif objeler) ve çeşitli hediyelik eşyalar ile Antalya kartpostalları hediye ediliyor. KALEDER yöneticileri, bugüne kadar yerli ve yabancı turistlere 100 binin üzerinde Antalya kartpostalı armağan edildiğini söyledi. Kedi yaşam merkezinde \'Aras\' adlı golden cinsi bir köpek de yaşamını sürdürüyor. KALEDER yöneticileri, kedilerle iyi anlaşan \'Aras\'ın hayvanlara bekçilik yaptığını söyledi.

Kedi yaşam merkezinin kurucusu KALEDER Başkanı Hasan Kilit, bu alanı bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında, gönüllülerin desteğiyle oluşturduklarını söyledi. Kilit, “Dünya üzerinde yalnız değiliz, bu dostlarımızla birlikte yaşıyoruz. Keşke herkes, sokak hayvanlarımıza sahip çıkabilse. Burası bir sosyal sorumluluk standıdır. Avrupalı turistlerimize de bunu gösteriyoruz. Onlar bu tip şeylere çok önem veriyor. Muratpaşa Belediyesi\'nden destek alıyoruz. Hayvanların ayda birer kez muayeneleri yapılıyor; ama buradaki evler, tamamen gönüllülük esasına göre yaptırıldı\" dedi.

KEDİLER, SAHİPLENDİRİLİYOR

Evlerinde kedi olup da besleyemeyenlerin, bu alana kedilerini bir ev yaptırarak, bırakabildiği ve istediği zaman gelip, kedisiyle ilgilenebildiğini anlatan Kilit, şunları söyledi:

“Eğer uygun bulmaz veya vazgeçerse geri götürebiliyor. Yine sokakta bakıma ihtiyacı olduğu düşünülen kediler de buraya getirilebilir. Buraya hem kedi bırakılabiliyor hem de buradaki kediler sahiplendirilebiliyor. Hayvan sever dostlarımız, buradan istedikleri zaman uygun koşullarda bakımını yapmak üzere kedi sahiplenebilir. 100 gönüllü evimiz yapılmıştı ve 75\'i burada, 25\'ini de büyükşehir belediyesinin hayvan barınağına hediye ettik. Bu sayıyı tekrar 100\'e çıkaracağız.\"

Buradaki kedilerin kuru ve yaş mamayla beslenme ihtiyacının yine bağışçıların destekleriyle yürütüldüğünü dile getiren Kilit, hayvan severlerin bu konuda gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti. Kilit, bağışlarla buradaki kedilerin bakımının yanı sıra Muratpaşa ve Kepez belediyelerine ait barınaklardaki kedi ve köpeklerin bakımı için ayda 500 kiloya yakın mama desteğinde bulunduklarını söyledi.

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