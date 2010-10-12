Kedilere özel 'kedi şehri' kuruldu

T24- Amerika’da bir grup kedi sever vakıf kurarak Florida Eyaleti’nde içinde 660 kedi barındırılan bir şehir yaptırdı.











Eyaletteki Tallahassee kentinin doğusunda bulunan Caboodle'ste 100 dönümlük alanda yaptırılan “kedi şehri"nde kediler yaban hayatını sürdürürken onlar için küçük yapılar hazırlandı.



İçinde kilise dahil çeşitli yapılar bulunan kedilere günün belli saatlerinde sevdikleri yiyecekler verilirken, sevimli hayvanlar bir anda kendilerine yemek getirenlerin etrafını sarıyor.



Kedi şehri Craig Grant tarafından oluşturuldu. Kedileri çok seven Craig Grant, 6 yıl önce evinde beslediği ve sayıları hızla artan kediler ile ilgili komşularının şikayetleri artınca ne yapacağını düşünürken çiftlik kurmaya karar verdi.



Bunun için önce 30 dönümlük alan Grant, daha sonra internet üzerinden sağladığı destekle bunun büyüklüğünü 100 dönüme çıkardı, ardından “kedi şehri" ortaya çıktı.



Gezme alanları, barınma yerleri, hatta mezarlığı bile düşünülen “kedi şehri"nin temizliğine büyük önem verilirken bu ilginç yerin ziyaretçi sayısı da her geçen gün artmaya başladı.



Giderlerin hızla artması üzerine bir vakıf oluşturulurken, hayvan sever desteği ile toplanan bağışlarla bu alanın her geçen gün kediler için daha yaşanır hale getirildiği, hayvanların görevlendirilen veterinerler tarafından belli aralıklarla sağlık kontrollerinden de geçirildiği belirtildi.



