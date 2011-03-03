-KEDİLER KADINLARI SEVİYORMUŞ ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Bilimsel bir araştırma, cinsiyet ayrımı yapmadan insanlara sevgi gösteren köpeklerin aksine kedilerin tercihlerini kadınlardan yana kullandıklarını ortaya koydu. İtalyan haber ajansı Adnkronos'da çıkan habere göre, 41 kediyi gözlemleyen Viyana Üniversitesinden bir grup bilimadamı, bu sevimli hayvanlarla kadınlar arasındaki ayrıcalıklı ilişkiye şahit oldu. Bilimadamları, araştırmada, kedilerin kadınlarla olan ilişkisinde, miyavlamalardan ve erkeklerle olduğundan çok daha yoğun fiziksel temastan oluşan bir tür "kur yapma" davranışı sergilediğini gözlemledi. Araştırmacılar, kedilerin evdeki kadın arkadaşlarının sevgisini kazanmaya yönelik bu davranışının, annesini kazanmak ve başta yemek olmak üzere isteklerini elde etmek için yeni doğmuş bir bebeğin içgüdüsel olarak sergilediği tutuma benzediğini de belirtti.