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Yaşam

Kediler için hazırlanan müzik albümü 'en çok satanlar'da

Albüm, kedilerin algılayabileceği frekans aralığına göre ayarlandı

24 Ekim 2016 18:07

ABD’de Ulusal Senfoni Orkestrası’nın solo çello sanatçılarından David Teie’nin kediler için çıkardığı klasik müzik albümü ‘Music for Cats’, iTunes’un Klasik Müzik Listesi’nin ve Amazon İngiltere’nin Orkestra Müziği listesinin birinci sırasına yerleşti. 

Kültür Servisi'nin haberine göre, şarkılarda Teire’nin çello melodilerine kedilerin mırlamaları ve kuş sesleri eşlik ediyor. Albüm, Teie’nin iki yıllık araştırmalarına dayanıyor. Teie, araştırmasından memeli canlıların erken gelişimlerinde duydukları seslere içgüdüsel bir tepki geliştirdiğini savunuyor. Teie ve Wisconsin Üniversitesi’nden bilim insanları kedilerin tepki verecekleri iki parça yarattılar.

Albüm, kedilerin algılayabileceği frekans aralığına göre ayarlanmış. Müzik, kediler heyecanlandırmak yerine sakinleştirip mutlu etmeyi hedefliyor.

Universal, Teie’nin kitlesel fonlama kampanyası büyük ilgi gördükten sonra albümü çıkarmaya karar verdi. Teie, albümün gördüğü büyük ilginin ardından “Birçok kedi sahibi, albümü kendilerinin de hoş bulduğunu, dolayısıyla kediler ve sahipleri arasında paylaşılan bir deneyime dönüştü” dedi. 
Teie ayrıca, “Evcil hayvanlarının bizimle yaşama deneyimlerini zenginleştirmek istedim. Hayvan dünyasının içine müziği yerleştirmeyi hedefledim” diye konuştu.  

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