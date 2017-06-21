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Yaşam

"Kediler Avrupa'ya Türkiye üzerinden yayıldı"

Kedi fosilleri üzerinde yapılan araştırmalar, kedilerin Anadolu üzerinden Avrupa'ya ulaştığına işaret ediyor

21 Haziran 2017 21:27

Bilim insanları, izine ilk olarak antik Mısır'da rastlanan evcil kedilerin, Anadolu üzerinden dünyaya yayılmış olabileceğine ilişkin kanıtlar buldu.

Nature Ecology & Evolution dergisinde yayınlanan araştırmada fosiller incelenerek kedilerin Mısır'dan dünyanın dört köşesine uzanan yolculuğunun izi sürüldü.

Aralarında antik Mısırlıların mumyaladığı kedilerin de olduğu Avrupa, Afrika ve Asya'dan 209 kedinin fosili mercek altına alındı.

İncelenen DNA örneklerine göre, Bulgaristan'da bulunan fosiller, ilk örneği Türkiye'de bulunan ve 6 bin yıl daha eski olan fosillerle benzerlik taşıyor. Araştırmacılar bu kedilerin Avrupa'nın kolonileşmesi sürecinde Türkiye, Yunanistan ve Romanya üzerinden yayıldığını tahmin ediyor.

Kediler nasıl evcilleşti?

Fosillerden yola çıkarak kedilerin ne zaman evcilleştiğini tam olarak söylemek mümkün değil. Ancak, kedilerin evcilleşmesinin bundan 10 bin yıl önce başladığı tahmin ediliyor. İlk evcil kedilerin Akdeniz'in doğu kıyısını da içine alan Fırat ve Dicle ırmakları çevresine uzanan havzada görüldüğü düşünülüyor.

Kedilerin evcilleşme sürecine ilişkin ipuçlarına Antik Mısır'da da rastlanıyor. Bilim insanları duvar resimlerinde kedilerin rolünü göz önüne alarak 3 bin 500 yıl önce bölgede evcil kedilerin yaşadığını saptamıştı.

Kedilerin kemirgenler ve diğer zararlı böceklerin kontrol altına alınması amacıyla gemilere alındığı, bu şekilde de dünyanın uzak noktalarına yayıldığı tahmin ediliyor.

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