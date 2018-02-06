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Kedi ve kuşlar için barınak yaptı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da oto kiralayan Orhan Şimşek (50), iş yerinin önünde bulunan parka 2 kedi ve 5 kuş evi yaptırıp, hayvanları yerleştirdi

06 Şubat 2018 19:43

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da oto kiralayan Orhan Şimşek (50), iş yerinin önünde bulunan parka 2 kedi ve 5 kuş evi yaptırıp, hayvanları yerleştirdi. Evinde bir de köpeğinin bulunduğunu belirten Şimşek, herkesi sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet etti.
İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi\'nde kendisine ait firmada oto kiralayan Orhan Şimşek, iş yerinin karşısında bulunan Ağabali Parkı\'ndaki sokak hayvanlarına soğuk kış günlerinde sahip çıktı. Ahşap malzemeden 2 kedi, 5 de kuş evi yaptıran Şimşek, parkın içine evleri erleştirdi. Sokak hayvanları için sürekli parkta belirli noktalara mama bıraktığını söyleyen Şimşek, \"Özellikle bu soğuk günlerde sokak kedileri çok zorluk yaşıyorlar. Onların bıranabilmeleri için 6-8 kedinin barınabileceği ahşap mahzemeden 2 ev yaptırdım. Mamalarını da buralara koydum. Biz bile bu soğuk havalarda ne kadar zorlanıyoruz, sokak hayvanları ne yapsınlar. İnsanların biraz da bu hayvanları düşünmesi lazım. Ben kendi çapımda bunu yaptım ama inşallah başka insanlara da örnek olur. İnsanlar bu konuda daha duyarlı olmalı\" dedi.

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