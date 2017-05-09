Kedi ve köpeklere Türkiye bayraklı pasaport verilecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hazırladığı düzenlemeyle, bütün evcil kedi ve köpeklere çip takılacak, hayvanın yurt dışına çıkışı için üzerinde Türk bayrağı da olan pasaport hazırlanacak. Taslak düzenleme, kedi ve köpeklerin bir sahipten diğerine evrak düzenlenerek devredilmesini sağlıyor.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, yurt dışına çıkışlarda kullanılacak pasaportta köpeğin kuduz aşıları gibi bilgileri yer alacak. Pasaport, Türkçe ve İngilizce olacak.

Zorunlu çip

Düzenleme, bütün evcil köpeklere çip takılmasını da getiriyor. Taslak yönetmelikte, "Mikroçip uygulaması veteriner hekimler tarafından yapılır. Yeni doğan hayvanın sahibi doğum tarihinden itibaren en 3 ay içinde il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapmakla yükümlüdür. Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanları 15 gün içindeveri tabanına kaydedilir” dendi.

Veri tabanında ev hayvanlarına ait aşı uygulaması, sahip değişikliği gibi bilgilerin değişmesi halinde en geç 15 gün içinde yeni bilgilerin kayıt edilmesi gerekiyor. Taslak düzenlemeye göre tüm kedi, köpek ve gelinciklerin devri de artık evraka tabi olacak. Devir evrakında; “hayvanın adı”, “mikroçip no”, “doğum tarihi”, “cinsiyet”, “ırk”, “tür”, “renk”, “anne no” gibi bilgiler yer alacak ve “Yukarıda açıklaması yer alan ev hayvanını kendi istek ve rızamla; devrettim/hibe ettim/sattım” ifadesi bulunacak.