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Yaşam

Kedi Toby'nin hikâyesi; 19 kilometre yürüyüp bulduğu ailesi onu öldürtmek istedi, barınak reddetti, şimdi yeni evinde

Yedi yaşındaki erkek kedi, şimdi iki kedisi olan çocuklu bir aileyle mutlu bir hayat sürüyor

21 Nisan 2018 14:33

ABD’de kendisini başka bir eve sahiplendiren ailesine kavuşmak için 12 mil (yaklaşık 19 kilometre) yürüyen Toby için işler beklediği gibi gitmedi. Geri döndüğü ailesi, Toby’i ötanaziyle uyutulması için barınağa verdi. Sadık Toby’i sokaklardan ve onu istemeyen ailesinden kurtaran da bu barınak oldu. Toby’i öldürmeyi reddeden barınak, ona yeni bir yuva buldu. Toby, şimdi yeni evinde…

Gazete Duvar’ın haberine göre Toby’nin mutlu sonla biten üzücü hikâyesi şöyle:

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan ailesi, yedi yaşındaki Toby’yi bir başka aileye verdi. Eskiden bir sokak kedisi olan Toby, evdeki diğer kedilerle anlaşamıyordu.

Ancak yeni ailesini sevmedi, eski sahiplerine ve evine dönebilmek için tam 12 mil yürüdü. Eski evini bulabilmişti ama eski ailesi onu istemiyordu. Toby’yi bir barınağa verdiler, hem de ötenazi yapılmasını isteyerek…

Ancak barınak Toby’yi öldürmeyi reddetti; diğer kedilerle anlaşamadığını gözlemleyince onu kısırlaştırdı ve sakinlemesi sonrası sahiplendirmek için sosyal medyaya başvurdu. Mesajda, “O, kendini kurtarmak için 12 mil yürümeye istekli. Peki siz Toby gibi hayvanları kurtarmak için bir mil yürür müsünüz?” yazıyordu.

Toby’nin hikâyesi dünya çapında haber olurken, yeni bir sahip de bulundu. Yedi yaşındaki erkek kedi, şimdi iki kedisi olan çocuklu bir aileyle mutlu bir hayat sürüyor.

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