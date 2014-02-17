Kedi protestosunda köpeğe eziyet

Eskişehir'de kedisini işkenceyle öldüren üniversite öğrencisinin protesto edildiği gösteride, bir kişinin beraberindeki köpeğini Porsuk Çayı'na atması büyük tepki çekti.
Protesto gösterileri sırasında ilginç bir olay yaşandı.
Eskişehir'deki eyleme katılan bir genç, beraberindeki köpeğini Porsuk Çayı'na attı.
Protestocuların gösterdiği sert tepki üzerine köpeğini çaydan çıkaran genç, ıslıklarla gruptan uzaklaştı.
Belediye ekiplerinin Kemal Sarmaşık isimli gence hayvana kötü muamele yaptığı gerekçesiyle para cezası kestiği ve köpeği elinden aldığı öğrenildi.