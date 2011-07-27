'Kedi paraziti' beyin kanseri riskini arttırıyor

T24

Biology Letters adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, uzmanlar toksoplazma gondii adı verilen parazit ile yetişkinlerde ortaya çıkan beyin kanseri arasında 'güçlü bir bağlantı' olduğunu belirledi. Söz konusu parazitin bulaşması, hastalığa yakalanma riskini ikiye katlıyor.Toksoplazma gondii yaygın bulunan bir parazit ve yetişkin her üç kişiden biri, hayatlarının bir aşamasında bu paraziti taşıyor. Daha çok kedi pisliği ile yayılan parazitin vücuda girmesinin bir diğer yolu az pişmiş et yenmesi.Özellikle hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için ciddi tehdit yaratan bu parazit, çoğu kişi için ise sadece grip benzeri belirtilerle kendini gösterip geçiyor.Şimdi ise 37 ülkeden topladıkları verileri Fransa-Montpellier'deki CNRS araştırma enstitüsünde, Frederic Thomas liderliğinde inceleyen uluslararası bir ekip, kedilerden alınan parazitin daha ciddi sonuçları olabildiğini belirledi.Araştırmaya göre diğer faktörler devre dışı bırakıldığı zaman, toksoplazma enfeksiyonuna yakalananların beyinlerinde kanserli tümör oluşması riski 1,8 kat artıyor.Uzmanlar çalışmalarının kansere parazitin yol açtığını kanıtlamadığını ancak tek hücreli parazitin hücreleri bu yönde uyarabildiğini gösterdiğini söylüyor. Toksoplazma gondii üzerinde daha önce yapılan bazı çalışmalar da parazitin insanlarda nörolojik bozukluklara, şizofreniye yol açabildiğini göstermişti.