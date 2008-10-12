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Sağlık

Kedi köpek besleyin, kanser riskini azaltın

California ve Stanford tarafından yapılan araştırma, hayvan sevmenin insanların bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve bunun kansere karşı direnci artırdığın&#

12 Ekim 2008 03:00

California ve Stanford tarafından yapılan araştırma, hayvan sevmenin insanların bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve bunun kansere karşı direnci artırdığını ortaya koydu.

Hangi kanser nasıl tedavi ediliyor?

Kanserliler umuda koştu

Sabah’ın haberine göre, araştırmada kedi ve köpeklerle oynayarak büyüyen çocukların daha sağlıklı ve bünyelerinin daha güçlü olduğu belirtilerek, "Hijyenik ve steril ortamlarda büyümek insanların bağışıklık istemini daha kırılgan yapıyor. 4 bin kişi üzerinde yapılan çalışmalarda, kedi-köpek sahibi olanların bünyelerinin, hayvan sahibi olmayanlara göre yüzde 30 daha güçlü olduğu görüldü" dendi.

Görme engelli sürücü 308 km. hıza ulaştı

Luc Costermans adlı 43 yaşındaki Belçikalı sürücü, Lamborghini Gallardo marka otomobiliyle saatte 308 kilometre hıza ulaşarak, bu alandaki dünya rekoru kırdı. Costermans, rekoru, Fransa'daki Istres hava üssündeki özel pistte kırdı. Trafik kazasının ardından dört yıl önce görme yetisini kaybeden Costermans, "Çok mutluyum. Bu bir ekip işi" dedi. Önceki rekor, saatte 268 km. hızla Mike Newman adlı görme engelli İngiliz sürücüye aitti.

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