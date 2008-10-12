Kedi köpek besleyin, kanser riskini azaltın

Hangi kanser nasıl tedavi ediliyor?



Kanserliler umuda koştu

Sabah’ın haberine göre, araştırmada kedi ve köpeklerle oynayarak büyüyen çocukların daha sağlıklı ve bünyelerinin daha güçlü olduğu belirtilerek, "Hijyenik ve steril ortamlarda büyümek insanların bağışıklık istemini daha kırılgan yapıyor. 4 bin kişi üzerinde yapılan çalışmalarda, kedi-köpek sahibi olanların bünyelerinin, hayvan sahibi olmayanlara göre yüzde 30 daha güçlü olduğu görüldü" dendi.Luc Costermans adlı 43 yaşındaki Belçikalı sürücü, Lamborghini Gallardo marka otomobiliyle saatte 308 kilometre hıza ulaşarak, bu alandaki dünya rekoru kırdı. Costermans, rekoru, Fransa'daki Istres hava üssündeki özel pistte kırdı. Trafik kazasının ardından dört yıl önce görme yetisini kaybeden Costermans, "Çok mutluyum. Bu bir ekip işi" dedi. Önceki rekor, saatte 268 km. hızla Mike Newman adlı görme engelli İngiliz sürücüye aitti.