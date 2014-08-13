Kedi katiline 3 yıl hapis istemi

Fatih’te iki yavru kediyi tekmeleyerek öldüren Derya K. hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Müracaat Savcısı Mehmet Düzgün, bugün Derya K. hakkında "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlattı. Derya K., Fatih’te iki yavru kediyi tekmelerken güvenlik kamerasına yakalanmıştı. Dün gözaltına alınan Derya K., karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Derya K.'nın yavru kedileri acımasızca öldürmesi güvenlik kamerasına yansımıştı.
Bir hayvanseverin sahip çıktığı anne kedi olayın ertesi günü yavrularını aramış, bu görüntü izleyenlerin yüreğini sızlatmıştı.