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Kedi ile köpeğin dostluğu ilgi çekti

Aytekin KALENDER/İKİZDERE(Rize), (DHA) - RİZE’nin İkizdere İlçesi’nde kedi ile köpeğin dostluğu ilgi çekti

26 Ekim 2017 19:02

Aytekin KALENDER/İKİZDERE(Rize), (DHA) - RİZE’nin İkizdere İlçesi’nde kedi ile köpeğin dostluğu ilgi çekti.
İkizdere İlçesi’nde, bir sokak köpeğiyle kedinin yakınlığı kameralara yansıdı. Görüntülerde; kedi, üstüne yattığı köpeğin birden kalkmasıyla yere düşüyor. Kedi, daha sonra yeniden üstüne çıktığı köpeğin karnında uyuyor. İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, birçok kullanıcı tarafından beğenildi. 

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Aytekin KALENDERİKİZDERERize DHARİZEninGörüntülerde; kediKediBelediye Başkanı Hasan Kösoğlu

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