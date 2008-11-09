'Kedi dışkısı içilir mi' demeyin bir fincanı 66 YTL!

Bir tür Misk kedisinin dışkısından ayıklanarak yapılan Kopi Luwak kahvesi, Türkiye'de 6 ayda 1.1 kilo satıldı. Üstelik fincanı 66 YTL'den…



Belki kulağınıza çalınmıştır kedi dışkısından yapılan kahve. Meşhur Jack Nicholson ile Morgan Freeman'ın The Bucket List'ine girdiğini söylersek belki daha iyi hatırlarsınız. 'İğrenç' demeyin, kedi dışkısı deyip geçmeyin. Kopi Luwak denilen bu kahvenin önce nasıl ortaya çıktığını anlatalım:



Endonezya açıklarındaki Sumatra Adası ile çevre adalardaki ormanlarında yetişen kahveye özelliğini veren bir Misk kedisi türü. Bu kediler kahve ağaçlarındaki kahve çekirdeklerini bütün olarak yutuyor. Midesindeki enzimlerle fermantasyon geçiren çekirdekler dışkı yoluyla atılıyor. Bu çekirdekler dışkıdan ayrılıp özel işlemlerden geçiliyor ve sofraya kahve olarak geliyor. İşi gücü bırakıp bu kahvenin sırrını keşfeden ise Kanada Ontario'daki Guelph Üniversitesi'nden Dr. Massimo Marcone adlı öğretim görevlisi. Kopi Luwak adlı kahve yılda 260 kilo kadar üretilebiliyor. "Bunları bize niye anlattın" diyecek olursanız hemen açıklayalım dünyanın en pahalı kahvesinin satışı Türkiye'de de başladı. EvdeKahve-Etken Gıda adlı şirket 6 ay önce ithal etmeye başladığı Kopi Luwak'ı ithal etmeye başlamış. 15 içimlik paketlerde satılan kahvenin bir kutusu 100 gram. 15 içimlik kutunun fiyatı 990 YTL. Bölün paket fiyatını 15'e 66 YTL çıkar. Bir başka deyişle bir fincan kahve 66 YTL'ye geliyor.



Peki bu kahveyi alan var mı? Yanıt ithalatçı şirketin ortaklarından Selçuk Karaoğlan'da... "11 kutu sattık" diyor Karaoğlan. Bu da 1.1 kilo demek. Karaoğlan 60 kutu daha sipariş verdiklerini söylüyor. "Peki kriz ortamında elde kalır diye korkmuyor musunuz? diye soruyoruz Karaoğlan "Hayır, çünkü 2 yıl saklama süresi var" diyor.

