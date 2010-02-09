Kedi besleyenler köpeği olanlardan akıllı

T24-Yapılan bir araştırmada kedi besleyenler köpeği olanlardan daha akıllı ve eğitimli çıktı.









Bristol Üniversitesi'nden araştırmacılar, daha akıllı olan kedi sahiplerinin evcil hayvanlarının yaşamlarının etkisine pek maruz kalmamayı tercih ettiklerini, uzun saatler çalışmaları nedeniyle yaşam biçimlerine uygun bir evcil hayvan seçtiklerini belirtiyor.



Araştırmacılar, köpeklerin aksine, kedilerin yürüyüşe çıkmalarının gerekmediğine ve küçük bir insan desteğiyle yaşamlarını sürdürebildiklerine işaret ediyor.



Araştırmanın başında yer alan Dr. Jane Murray, kedi veya köpek seçiminin gelirle ilgisi olduğunu düşünmediklerini, çünkü araştırmaya katılan evcil hayvan sahiplerinin gelirleri arasında pek fark bulunmadığını belirtti.



Kedilere köpeklerden daha az zaman harcandığını kaydeden Murray, bu nedenle kedilerin geç saatlere kadar çalışan ve trafikte uzun saatler geçiren eğitimli insanlar için daha popüler olduğunun altını çizdi.



2 bin 980 kişinin katıldığı ve Veterinary Record Journal dergisinde yayımlanan araştırmada, yüksek öğrenim yapmış ve daha eğitimli olanların, daha az eğitim görmüş olanlardan 1,36 kat daha fazla evlerinde kedi besledikleri, eğitimli olanların evlerinde üniversite mezunu olmayanlardan daha az köpek bulunduğu ortaya çıktı.



Araştırmada ayrıca, Britanya'da kedi ve köpek nüfusunun önceden tahmin edilenin yaklaşık iki katı, 20,8 milyondan fazla olduğu belirlendi.