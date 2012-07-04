Kedi besleyen kadınlar intihara daha meyilli



ABD’deki Maryland Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, evinde kedi besleyen kadınlarda intihar eğiliminin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Kedi besleyen 45 bin kadın üzerinde yapılan araştırmaya göre kedi dışkılarında bulunan ‘toksoplazma gondii’ adlı parazit intihar eğiliminin artmasına neden oluyor. Uzmanlar “Kedilerin dışkılarında bulunan parazit insana bulaştığında, şizofreni veya davranış bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklara yol açacak toksoplazma enfeksiyonuna neden olur. Bu da intihar eğilimini yüzde 50 artırıyor” dedi. Uzmanlar sözlerini şöyle sürdürdü: “Kediler enfeksiyonu aldıktan sonra 14 günlük bir kuluçka dönemini takiben paraziti dışkılarıyla atarlar. Bu parazitlerin bulaşıcı özellik kazanması için dış dünyada 24 saat geçirmeleri gerekir. Bu nedenle kedinizin kumunu düzenli olarak 24 saatte bir değiştiriyorsanız kedinizde bulaştırıcı aktif enfeksiyon olsa bile size bulaşması çok uzak bir olasılıktır.”

Kedilerin dışkısında ve çiğ ette bulunabilen parazit, genelde insanların beyin ve kas hücrelerinde saklanıyor.