Kedi besledikleri için komşuları tarafından darp edildiler iddiası

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre Kekici, bir ay önce kapısının önüne gelen sokak kedisini aşılarını yaptırıp daire kapısı önünde bakmaya başladığını ancak komşularının tepkisiyle karşılaştığını söyledi.

Evin içine kadar girip aileyi darp ettiler

Komşuları tarafından evinde darp edildiğini belirten Emine Kekici konuyla ilgili şöyle konuştu; “Evimde iki kedim daha var. Kedinin kızgınlık dönemi geçtikten kısırlaştırıp evimize alacaktık. O zamana kadar kapının önüne bir yuva yaptık. Beşinci kattaki komşumuz tepki gösterdi, geçici olduğunu söyledim.

Akşam oğlum Canber ile televizyon izliyorduk, 14 yaşındaki oğlum Semih ise odasında uyuyordu. Beşinci katta oturan B.Ş., eşi H.Ş., kayınvalidesi H.T., kayınpederi V.T. ile iki çocuğu kapıyı çaldı.

Kapıyı açar açmaz kayınvalidesi H.T. bana saldırdı, içeri girerek saçlarımı çekti. Hepsi eve girip beni darp etti. O esnada küçük oğlum Canber araya girerek beni kurtarmaya çalıştı. Ancak oğlumu da dövdüler. Semih sesleri duyarak odasından çıktı.

Beni ve oğlumu darp edenleri dışarı çıkarmaya çalışırken onu da yumruklamaya başladılar. Semih’in telefonla polisi aradığını duyunca kaçtılar. Bu sırada kediyi de tekmelemişler. O sırada işte olan en büyük oğlum Umut’u çağırıp, polise ifade verdik.”

"Vicdana sığmaz"

Olayın ardından karakola gittiklerini ve hastaneden darp raporu aldıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Emine Kekici, “Onların yaptıkları hiçbir vicdana sığmaz. Bunun hesabını adaletin önünde verecekler. Apartmanda onlardan başka kimse kedilerden şikayetçi değil” diye konuştu.

Polis, Kekici’ye saldırdığı öne sürülen diğer ailenin de ifadesini aldı. Onlar da Kekici ailesinin kendilerine saldırdığını iddia etti.