'Kedi' belgeseli Time'ın 'En iyi 10 film' listesinde ilk beşte

Time dergisinin 2017 yılının en iyi 10 filmi listesinde Ceyda Torun’un “Kedi” belgeseli de yer aldı. ABD’de büyük ilgi gören “Kedi,” Stephanie Zacharek tarafından hazırlanan listede 5. sıraya yerleşti.

Zacharek, belgeselle ilgili olarak da, “Bütün büyük şehirlerde görkemle aleladelik kesişir - onları can alıcı yapan (da) budur - ve Torun da bu fikri ipeksi bir mırıltıya benzeyen bir filmle yakalıyor” yorumunu yaptı.

Listenin tamamı şöyle:

1. The Post

2. Lady Bird (Uğur Böceği)

3. The Lost City of Z (Kayıp Şehir Z)

4. Personal Shopper (Hayalet Hikâyesi)

5. Kedi

6. Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır)

7. Dunkirk

8. Faces Places

9. Get Out (Kapan)

10. Girls Trip