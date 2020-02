Kedi, 15 kilometreden okula döndü

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da, 12 Haziran Anadolu Lisesi öğretmenleri bitkin halde buldukları ve \'Minnoş\' adını koydukları kediyi bir ay süreyle okulda besledi. Dolaştığı sınıf ve koridorlarında okulun maskotu haline gelen sevimli kedi, bir aile tarafından sahiplendi. Kedi, 2 gün sonra yeniden okula döndü. 15 kilometre mesafe katederek okula dönen kediyi karşılarında gören öğretmen ve öğrenciler sürpriz yaşadı.

Amaysa 12 Haziran Anadolu Lisesi öğretmenleri bitkin halde buldukları kediyi bakıma aldı. \'Minnoş\' adı verilen kedi dolaştığı okul koridorları ve sınıflarında öğretmen ve öğrencilerin maskotu haline geldi. Bir ay okulda kalan sevimli kedi özenle beslendi, öğrenciler tarafından bakıldı. Kedi, 15 kilometre mesafedeki bir mahallede oturan aile tarafından sahiplenildi. Ancak kedi, 2 gün sonra yeniden okula döndü. Kediyi karşılarında gören öğretmen ve öğrenciler büyük sürpriz yaşadı. Evden kaçan kedinin 15 kilometre mesafe kat ederek okula geldiği anlaşıldı. Kedi, okulun spor odasında yeniden bakıma alındı.

\'SEVGİ VE ŞEFKAT GÖRDÜĞÜ YUVASINA GERİ DÖNDÜ\'

Beden Eğitimi Öğretmeni Nadir Karakaya, bir ay önce soğuk bir havada bitkin ve yorgun düşmüş halde buldukları kediyi sahiplendiklerini belirterek adını \'Minnoş\' koydukları söyledi. Karakaya, \"Biz kediyi sahiplenerek odamıza aldık. Suyunu, mamasını verdik, istirahat ettirdik. Kısa zamanda öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sevgilisi haline geldi. O kadar çok seviliyordu ki sınıflarda, koridor da her yerde ona serbest dolaşım hakkı tanıdık. Daha sonra kedimizi sahiplenmek isteyen aileye verdik. Kedi, iki gün sonra okula döndü. 15 kilometre yolu kat ederek sevgi, şefkat ve ilgi gördüğü yuvasına tekrar bizlerin arasına geri döndü. Bu bizi çok duygulandırdı” dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Candan Er de, “Minnoş hepimizin sevdiği, kucak açtığı güzel beyaz kedimiz. Büyük ihtimalle bir ev kedisiydi ve dışarıya bırakılmıştı. Sıcak bir yuva aradı ve bizleri buldu. Bundan sonra sizleri de bulabilir, sizlerde bir cana can olabilirsiniz. Sizler de kapınızın önüne koyacağınız bir tas su ve mama ile canlara can olabilirsiniz. Bizler hayvanları çok seviyoruz, onları koruyoruz. Umut ediyoruz ki bu sayımız daha da artsın” diye konuştu.

