Keçiyi otomobilde besliyor!

Rize’de Fikriye Yılmaz’ın yavru olarak aldığı ve diğer hayvanlarının zarar vermemesi için kullanılmayan eski bir otomobilde büyüttüğü keçi, 7 aylık olmasına rağmen ahıra girmeyi reddedip, otomobilde yaşamaya devam ediyor.



Eşi vefat ettiği için tek başına yaşayan 65 yaşındaki Fikriye Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 7 ay önce 1 günlükken aldığı keçinin adını ’Mercan’ koyduğunu söyledi.



Torununun yaklaşık 3 yıl önce aldığı eski model otomobilini askere giderken evinin yanına bıraktığını, daha sonra da arıza yapması ve çok fazla masrafı olması nedeniyle buradan almadığını belirten Yılmaz, "Ben de keçimi küçük olması ve ahırda bulunan ineğimin ezmemesi için otomobilde beslemeye başladım" dedi.



Zaman zaman keçisini ineğin yanına ahıra koymak istediğini, ancak keçinin sürekli bağırdığını, huysuzluk yaptığını söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sanırım artık otomobilde yaşamaya alıştı. Otomobilde dururken yoldan geçen arabalara bakıyor. Bu nedenle de ahırda durmak istemiyor. Ben de çok sevdiğimden dolayı ona kıyamıyorum. Otomobilde beslemeye devam ediyorum."

Yılmaz, keçinin kendisine oldukça düşkün olduğunu, dışarıya çıktığında peşinden ayrılmadığını ifade ederek, "Ben de ona çok düşkünüm. Hala keçime biberonla su içiriyorum. Ona çok alıştım" diye konuştu.

