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Yaşam

Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

Makilik alanda keçiye tecavüz etmek isterken suçüstü yakalanan 33 yaşındaki Y.G. gözaltına alındı.

01 Eylül 2010 03:00

T24- Muğla'nın Marmaris İlçesi İçmeler Beldesi'ndeki makilik alanda keçiye tecavüz etmek isterken suçüstü yakalanan 33 yaşındaki Y.G. gözaltına alındı. Eski terör örgütü üyesi olduğu, bir süre cezaevinde yattıktan sonra aftan yararlanarak çıktığı belirlenen Y.G., polisteki sorgusunda suçunu kabul etti. Keçinin sahibi 40 yaşındaki Fatma C., Y.G.'den şikayetçi olurken, hayvanı kesip, gömeceğini ya da yem yapılmak üzere hayvan barınağına vereceğini söyledi.


Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 20.00 sıralarında, ihbar üzerine İçmeler Beldesi, Köyiçi Mevkii'ndeki makilik alanda Fatma C.'nin evinin yakında otlaması için bıraktığı 1 yaşındaki dişi keçiye tecavüz eden Y.G.'yi, suçüstü yakaladı. Bu sırada keçisini kontrole gelen Fatma C., polislerden olayı öğrenince şoke oldu.


Milliyet gazetesinin haberine göre, gözaltına alınan Y.G. ekip otosuyla, keçi ile sahibi ise İçmeler Belediyesi'ne ait bir kamyonetle Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada ifadesine başvurulan Fatma C., keçisine tecavüz eden Y.G.'den şikayetçi oldu.


Yapılan Genel Bilgi Toplaması'nda (GBT) terör örgütü PKK'nın eski menbusu olduğu 10 yıl önce güvenlik güçlerine teslim olduğu ve bir süre tutuklu kaldığı cezaevinden 2003 yılında aftan yararlanarak çıktığı belirlendi.


Y.G.'nin, polisteki sorgusunda hayvanları gördüğünde kendini kontrol edemediğini söylediği öne sürüldü. Polisin Y.G.'nin 7 yıldır oturduğu İçmeler Beldesi'ndeki evinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı. Veterinere götürülerek kontrolden geçirilen keçide sperme rastlandı. ‘Hayvanlara Kötü Muamele’ suçundan işlem yapılan Y.G. hakkında hazırlanan dosya savcılığa gönderildi.


Halen olayın şokunu yaşadığı görülen Fatma C., “Ne günlere kaldık, keçiye bile göz dikiliyor” dedi. Keçisini teslim alan Fatma C., kesip gömeceğini ya da yem yapılmak üzere hayvan barınağına vereceğini söyledi.

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