Keçiörengücü - Sakaryaspor: 1-1

ANKARA,(DHA)
STAT: Keçiören Aktepe
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Barkın Güdü, Ferdi Karadoruk
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar (xx), Hakan Çevik (xxx), Erdi Dikmen (xx), Batuhan Süer (xx), Gökhan Meral (xxx), Ziya Şakar (xx), Uğur Utlu (xx), Seçkin Getbay (xx), Abdurrahman Kuyucu (xxx) (Dk. 82 Devrim Taşkaya x ), Sertaç Çam (xx) (Dk. 90+5 Sefer Sever), Alperen Pak (xx) (Dk. 84 Taha Balcı x )
SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan (xx), Oğuz Kocabal (xxx) (Dk. 84 Berk İsmail Ünsal x ), İlyas Çakmak (xxx), Savaş Tağa (xxx), Ferhat Yazgan (xx) (Dk. 54 Umut Sözen x ), Recep Yılmaz (xx), Dilaver Güçlü (xxx), Zahit Fındık (xxx) (Dk. 67 Murat Bildirici x ), Ferit Erişçi (xxx), Burak Bekaroğlu (xxx), Berkay Can Değirmencioğlu (xx)
GOLLER: Dk. 82 Ziya Şakar (Keçiörengücü), Dk.90+6 İlyas Çakmak (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ilk hafta mücadelesinde başkent ekibi Keçiörengücü sahasında Sakaryaspor\'u konuk etti. Karşılaşma 1-1\'lik beraberlikle sona erdi. Keçiröngücü\'nün golünü 82\'nci dakika Ziya Şakar kaydederken, Sakaryaspor\'un golü ise 90+6\'ncı dakikada İlyas Çakmak\'tan geldi.