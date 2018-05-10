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Spor

Keçiörengücü - Menemen Belediye Spor: 1-0

Ercan ATA / ANKARA,(DHA) STAT: Aktepe  HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Orkun Aktaş (xx), Cemal Bingül (xx) KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup Bugun (xxx) - Rıdvan Koçak (xxx), Sinan Morgil (xxx), Şahin Şafakoğlu (xxx), Hüseyin Güngör (xxxx), Uğur Utlu (xxx), Ayhan Gürbüz

10 Mayıs 2018 21:19

Ercan ATA / ANKARA,(DHA)

STAT: Aktepe 
HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Orkun Aktaş (xx), Cemal Bingül (xx)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup Bugun (xxx) - Rıdvan Koçak (xxx), Sinan Morgil (xxx), Şahin Şafakoğlu (xxx), Hüseyin Güngör (xxxx), Uğur Utlu (xxx), Ayhan Gürbüz (xxx), İlyas Yavuz (xx) (Dk. 70 Umut Pusat x), Ahmet Güven (xx) (Dk. 74 Okan Eken x), Okan Baydemir (xxx), Abdurrahman Kuyucu (xxx)
MENEMEN BELEDİYE SPOR: Bayram Olgun (xx) - Semih Ceylan (xx), Veli Çetin (xx), Cihan Can (xx), Alberk Koç (xx), Murat Erdemir (xx), Taşkın Çalış (xx), Ardahan Gündoğdu (xx) (Dk. 62 Samet Günhan xx), Mustafa Şen (xx), Samed Ali Kaya (xx) (Dk. 86 Aytaç Deniz), Ozan Papaker (xx) (Dk. 76 Kerem Bulut x) 
GOLLER: Dk. 90 Hüseyin Güngör (Keçiörengücü) 
SARI KARTLAR: Ahmet Güven (Keçiörengücü) - Samed Ali Kaya, Semih Ceylan (Menemen Belediye Spor) 

TFF 2\'nci Lig Play-off çeyrek final ilk karşılaşmasında Keçiörengücü sahasında Menemen Belediyespor\'u 90\'ıncı dakikada Hüseyin Güngör\'ün attıiğı golle 1-0 mağlup etti. Ankara ekibi 14 Mayıs Pazartesi günü oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etti.

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