-KEÇİÖREN'DE SEÇİM KAVGASI ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir okulda üzerinde ''sahte oy pusulası'' bulunduğunu öne sürülen 5 kişi, bir grup tarafından darp edildi. Olaya müdahale eden polis ekibi havaya ateş açarken, bu kişilerin bindirildiği belediye otobüsü de taşlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre, Keçiören'deki Rauf Denktaş Lisesi'nin girişinde 2'si kadın, 5 kişiyi durduran bir grup, söz konusu kişilerin üzerinde ''sahte oy pusulası'' olduğunu iddia etti. Bu sırada çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine çıkan arbedede 5 kişi darp edildi. Olaya müdahale eden polis ekibi havaya ateş açarken, linç edilmeye çalışılan 5 kişi can güvenliği için belediye otobüsüne bindirildi. Bu sırada yaşanan arbede sırasında grup üyeleri belediye otobüsüne taşlarla saldırarak camlarını kırdı. Polis ekipleri, saldırıya uğrayan 5 kişiyi, olay yerinden uzaklaştırırken, N.Y. isimli bir kadın gözaltına alındı. -DURDURULAN OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRDILAR- Olaylar sonrası okulda görevli bazı partililer arasında tartışma çıkarken bir grup, durdurduğu 06 AC 0012 plakalı otomobilde ''sahte oy pusulası'' olduğunu iddia etti. Otomobildeki 3 kişiyi tartaklayan kişiler, taşlarla aracın camlarını kırdı. Polis ekipleri, araca zarar verenleri biber gazı kullanarak uzaklaştırmaya çalışırken, bazı kişiler polise mukavemette bulundu. Güvenlik güçleri olaylarla ilgili 13 kişiyi gözaltına aldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, okul bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu arada yapılan aramalarda ele geçirilen herhangi bir ''sahte oy pusulası'' bulunmadığı bildirildi. -AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KAPUSUZ- Öte yandan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, Keçiören'e gelerek olaylar hakkında bilgi aldı. Kapasuz, söz konusu okulun girişinde partilerine mensup 2'si kadın 5 kişinin, CHP ve MHP'li bir grup tarafından asılsız suçlamalarla durdurulduğunu söyledi. Bu sırada, kadınların da aralarında bulunduğu kişilerin üzerini zorla aramak istendiğini kaydeden Kapusuz, olayın CHP ve MHP'nin bir provokasyonu olduğunu öne sürdü. Kapusuz, ''CHP bu bölgede bir takım olaylara kapı aralamak için provokatif eylem yaptılar. Bu eylemlerini MHP ile beraber gerçekleştirdiler. 2 bayan arkadaşımızı, ilçe başkanları seviyesinde aramaya kalktılar. Arkadaşlarımızı linç etmek istediler. Olaya müdahale eden polisler, arkadaşlarımızı korumak amacıyla otobüse bindirdi. Bu sırada da otobüsün camlarını indirdiler'' dedi.