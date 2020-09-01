Keçiören'de Koronavirüs ölümlerinin açıklananın 5 katı olduğu iddia edildi

Ankara Keçiören Belediyesi’nde, Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren yurttaşların gerçek sayısının, ‘Covid-19’ tanımıyla kaydedilmiş ölümlerin beş katı olduğu iddia edildi. Belediyede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 kişi olarak gözükürken, 126 kişinin 'bulaşıcı hastalık' nedeniyle öldüğü kaydedildi. Bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınları kayıplarının Koronavirüs tedavisi gördüğünü söyledi.

Türkiye’de Koronavirüs salgınının açıklanan verileri uzun zamandır tartışma konusu. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın vaka ve ölümlere ilişkin yaptığı raporlamaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. TTB’ye göre gerçek durum, paylaşılan sayıların yaklaşık 10 katı.

Diğer yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte 563 kişinin Koronavirüs'ten yaşamını yitirdiğini açıkladı. Buna karşın Sağlık Bakanlığı, aynı dönemde Ankara, Konya ve Karaman’a ilişkin toplam 531 ölüm olduğunu raporluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Şu anda neredeyse İstanbul eşittir Türkiye” dedi. Sağlık Bakanlığı, her iki iddiaya da yanıt vermedi.

Koronavirüs salgınında yaşamını yitirenler iki başlıkta kayıtlara geçiriliyor. PCR testi pozitif olan hastaların ölümü halinde ‘Covid-19’, negatif olan ancak klinik bulgusu Koronavirüs'ü işaret eden hastaların ölümü halinde ise ‘bulaşıcı hastalık’ tanımlarıyla kayıt tutuluyor.

BirGün'den Uğur Koç'un haberine göre Keçiören Belediyesi’nin vefat kayıt sistemine göre, salgının başladığı mart ayından bugüne kadar ilçede ölen 31 kişi ‘Koronavirüs’, 126 kişi ise ‘bulaşıcı hastalık’ sınıflandırmalarıyla kayıt altına alınmış.

2018 ve 2019’da ‘bulaşıcı hastalık’la yapılmış ölüm kaydı yok

İlçenin son 5 yılının kayıtları 2017’de 4, 2016’da 3, 2015’te de 4 kişi olmak üzere toplam 11 kişi hakkında ‘bulaşıcı hastalık’ sınıflandırmasıyla ölüm kaydı yapıldığını gösteriyor. 2018 ve 2019’da ise ‘bulaşıcı hastalık’la yapılmış ölüm kaydı mevcut değil.

Ağustos ayında ciddi yükseliş

2020 vefat kayıtlarına ilk ‘bulaşıcı hastalık’ kaydı düşüldüğü tarih 28 Mart. Mart ayından temmuz sonuna kadar 50 kişinin ölümü için ‘bulaşıcı hastalık’ kaydı düşülmüşken sadece ağustos ayında 76 kişi için bu kayıt yapılmış. İlçede kaydedilen ‘Covid-19’ tanımlı 31 can kaybının 16’sı da yine Ağustos ayında.

Sağlık Bakanlığı, 27 Ağustos tarihli son raporunda, Ankara, Konya ve Karaman’da ağustos boyunca toplam 78 kişinin Covid-19’dan yaşamını yitirdiğini bildiriyor. Buna karşın sadece Keçiören’deki ‘bulaşıcı hastalık’ ile ‘Covid-19’ tanımlı toplam can kaybı 92.

Yakınları anlattı

126 kişilik ‘bulaşıcı hastalık’ vefat listesinden rastgele iletişime geçilen 10’a yakın ismin yakını vefat eden yakınlarının Koronavirüs tedavisi gördüğünü anlattı.

Yaşamını yitiren isimlerden bazıları yaklaşık bir aylık hastane tedavisine rağmen kurtarılamamış. Bazı isimler ise PCR testi başta pozitif gelmesine karşın yaşamını yitirmeden birkaç gün önce yapılan son testleri negatif geldiği için ‘bulaşıcı hastalık’ sınıflandırmayla kayıtlara geçmiş.