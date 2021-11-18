Keçiören'de bir binada patlama meydana geldi: Biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte binanın mutfak bölümlerinde göçük oluşurken, 2'si ağır 6 kişi, yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, durumu ağır olan 2 çocuktan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Enkazda arama çalışmaları sürerken, Ankara Valisi Vasip Şahin, "Enkazdan çıkarılan Irak Türkmeni bir baba ile kızı hastanede hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.

Kılarpınarı Caddesi üzerinde 3 katlı binada saat 22.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte binada yangın çıkarken, binada çökme meydana geldi. Çevrede panik ve korkuya neden olan patlamanın ardından çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi ile Başkent Gaz görevlileri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bina içine girdi. Yapılan ilk incelemede 3 katlı binanın tüm katlarındaki mutfak bölümlerinde patlama meydana geldiği ve patlama ile birlikte de çökme oluştuğu belirlendi. İtfaiyenin çalışmasıyla binada kalanlar da tahliye edildi, bu sırada büyük panik yaşandı.

Mansur Yavaş'tan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Keçiören ilçemizde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sosyal hizmetler ekiplerimiz de mağdur vatandaşlarımıza yardım için bölgede çalışıyor."

"1'i ağır 6 yaralı"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Habertürk kanalına olay yerinden yaptığı açıklamada, 1'i ağır 6 yaralının olduğunu söyledi.

Patlamanın doğalgazdan kaynaklandığını belirten Altınok, "Bina söylenen bilgilere göre kısmen boş. Şu an binanın dörtte biri yıkılmış durumda. Deprem olmuş gibi" dedi.

Bakan Koca: 2'si ağır 6 kişi yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Keçiören’de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz." açıklamasını yaptı.

Vali Şahin: Durum netleşince daha detaylı bilgi verilecek

Ankara Valisi Vasip Şahin, gelen ilk bilgilere göre LPG sıkışması sonucu patlama meydana geldiğini belirterek, "Teknik ve detaylı inceleme ile patlamanın sebebi belirlenecek. Durum netleşince daha detaylı bilgi verilecek. 6 yaralımız var" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise patlamada 2’si ağır 6 kişinin yaralandığını belirtti. Başkan Altınok olayın doğal gazdan kaynaklı patlama olduğu yönünde görüş belirtirken, yapılacak incelemenin ardından patlamanın sebebinin belirleneceğini kaydetti.