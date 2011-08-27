Keçiören Belediyesi 250 evi temizledi







Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Ankara Keçiören Belediyesi, şeker bayramı öncesi hasta, yaşlı, engelli başta olmak üzere ihtiyaç sahibi olan ilçe sakinlerinin ev temizliklerini yapıyor. 8 mahallede belirlenen 250 evin bayram temizlikleri yapılmaya başlandı.







Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerce yürütülen çalışmalar, yalnızca ev temizliğiyle sınırlı kalmayıp boya-badana ve tamirat-tadilat hizmetlerini de kapsıyor.



Keçiören Belediyesi’nin “Temiz Evler Gülen Yüzler” adı altında yürüttüğü bu uygulama aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerin genel taleplerini de yerinde görme ve değerlendirme imkanı doğuruyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Tekin Başer, “Ev temizliğine giden yetkililer, eşya ve gıda ihtiyaçları bulunan aileleri de ayrıca tespit ederek söz konusu eksiklikleri gideriyor. Bayrama hazırlık amacıyla pilot bölgelerde başlatılan ‘Temiz Evler Gülen Yüzler’ uygulamasına bayramdan sonra da ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerinden gelecek talepler doğrultusunda devam edilecek.



