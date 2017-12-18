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Keçinin boynuz darbeleri ile düşerek ağır yaralandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, sürüsündeki keçinin boynuz darbeleri ile yere düşüp başını çarpan çoban Recep Akın (47), ağır yaralandı

18 Aralık 2017 14:40

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde, sürüsündeki keçinin boynuz darbeleri ile yere düşüp başını çarpan çoban Recep Akın (47), ağır yaralandı.
Acıpayam\'ın kırsal Dodurga Mahallesi\'nde yaşayan Recep Akın, dün sabah saatlerinde keçilerini otlatmak için dağlık alana götürdü. Bir süre sonra sürüdeki keçilerden biri Akın\'a saldırıp, boynuz darbeleri ile yere devirdi. Düşüp, başını yere çarpan Recep Akın, yaralandı. Cep telefonuyla yakınlarını arayan Akın, yardım istedi. Olay yerine gelen yakınları tarafından kanlar içindeki Recep Akın\'ı otomobille Acıpayam Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Akın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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