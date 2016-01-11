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Keçilerini arayan iki kardeş uçurumdan düştü!

Kardeşlerden biri yaralanırken, diğeri ise hayatını kaybetti

11 Ocak 2016 00:22

Kaybolan keçilerini kurtarmaya çalışırken uçurumdan düşen iki kardeşten Mehmet Çaylak hayatını kaybetti, Bayram Çaylak yaralandı. 

DHA'nın haberine göre, Muğla'nın Seydikemer İlçesi'ne bağlı Çatak Mahallesi Erentepe mevkiinde meydana gelen olayda, Mehmet ve Bayram Çaylak kardeşler kaybolan keçilerini aramak için sabah saatlerinde yaklaşık 1700 rakımlı Erentepe'ye çıktı. Saat 12.30 sıralarında Erentepe'nin zirvedeki sarp yamacından inmeye çalışan kardeşlerden Mehmet Çaylak dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre altında inmeye çalışan Bayram Çaylak'a çarptı. Sonrasında iki kardeş uçurumdan yuvarlanmaya başladı. Bayram Çaylak 30 metre yuvarlandıktan sonra küçük bir kaya parçasına çarparak durdu. Mehmet Çaylak ise yaklaşık 400 metre düştükten sonra kayalara çarparak yaşamını yitirdi.

Uçurumun kıyısında asılı kalan Bayram Çaylak'ın durumu cep telefonuyla yakınlarına haber vermesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Muğla'dan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. UMKE ekipleri yaklaşık 1 saatlik yürüyüş ve 1.5 saatlik tırmanışın ardından Mehmet Çaylak'ın düştüğü yere ulaştı. UMKE ekipleri Çaylak`ın yaşamını yitirdiği belirledikten sonra yaralı haldeki kardeşinin yanına doğru hareket etti. Mehmet Çaylak`ın aşağı indirilmesi için de AKUT ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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