Anne sütüne yakın olduğu için bebeklere içirilen keçi sütüne de hile karıştı. İnek sütüne az miktarda keçi sütü koyan hileciler, bu ürünleri ateş pahasına satıyor...

Son dönemde sağlığa faydası açısından tavsiye edilen ve inek sütüne göre yüksek fiyattan satılan keçi sütünde, hileli karışım yoluyla sahtecilik yapıldığı iddia edildi. Takvim gazetesinin haberine göre; İzmir'de Keçi ve Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Özer Türer, piyasada keçi sütünden yapıldığı öne sürülen ürünleri karşılayacak miktarda süt üretiminin olmadığını, hileli karışımın (tağşiş) kaçınılmaz olduğunu açıkladı.



Bebekler için alınıyor



Keçi sütünün inek sütüne göre daha pahalı olduğunu söyleyen Türer, "Bu da, fırsatçıların iştahını kabartıyor" dedi.

Türer, şöyle devam etti: "Peynir çeşitlerinde inek, koyun ve keçi sütlerinin karışımı doğaldır. İnsanlar keçi peynirini gıda maddesi, keçi sütünü şifa olarak tüketir. Peynir, yoğurt gibi ürünlerde karışım, ambalajda belirtildiği sürece yapılabilir ama birçok kişi keçi sütünü bebekleri için alıyor. Böyle bir üründe karışım yapmak insafsızlık. Keçi sütünün olmadığı kış döneminde dahi keçi sütü satılıyor. Bu ürünlerde inek sütünün içinde az oranda keçi sütü bulunuyor."

Keçi sütünün tadını bilenlerin inek sütünden farkını ayırt edebileceğini ancak keçi sütü aroması kullanılması halinde bunun da mümkün olamadığını söyleyen Türer, tüketicilere "Dikkatli olun" çağrısı yaptı.