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Kültür-Sanat

Keçeleri sanat eserine dönüştürdü

Sanatçı Günnur Özsoy'un keçeleri malzeme olarak kullandığı sergisi başkentli sanatseverlerle buluştu.

28 Şubat 2009 02:00

Sanatçı Günnur Özsoy'un keçeleri malzeme olarak kullandığı sergisi başkentli sanatseverlerle buluştu.

Siyah Beyaz Sanat Galerisi'ndeki sergide, bugüne değin bronz, alüminyum, renkli polyester gibi malzemeler kullanan Günnur Özsoy'un keçe çalışmaları yer alıyor.

Son çalışmalarında tamamen kök boyalarla renklendirilmiş keçe malzemesini kullanan Özsoy, daha önceki ışığı yansıtan, pürüzsüz yüzeylerden oluşan malzemelerin yerine tam tersi etki kullanmak amacıyla keçeyle çalıştı.

Keçe heykellerin ışığı emerek farklı bir görüntü ortaya koyduğu sergide, Özsoy'un her biri birbirinden bağımsız olarak tasarladığı heykeller izlenime sunuluyor.

Günnur Özsoy'un sergisi 25 Marta kadar açık kalacak.

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