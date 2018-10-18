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Kebapçının otopark girişine bırakılan 'el bombası' fünyeyle patlatıldı

Çağlar ÖZTÜRK/ARANA, (DHA)- ADANA'da, kebapçının otopark girişine bırakılan 'el bombası' polis ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önleminin ardından fünye ile patlatıldı

18 Ekim 2018 23:55

Çağlar ÖZTÜRK/ARANA, (DHA)- ADANA\'da, kebapçının otopark girişine bırakılan \'el bombası\' polis ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önleminin ardından fünye ile patlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Çukurova İlçesi Karslılar Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, kebapçıya ait otoparkın girişinde el bombası gören çalışanlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, el bombasını fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Ekipler, bombayı bırakan kişi ya da kişileri  yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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