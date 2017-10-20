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Kebapçının bacası tutuştu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da lüks semtteki bir kebapçının ocağındaki bacada çıkan çıkan yangın, korkuya neden oldu

20 Ekim 2017 13:16

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da lüks semtteki bir kebapçının ocağındaki bacada çıkan çıkan yangın, korkuya neden oldu.
Yangın merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki kebapçıda meydana geldi. Kebapların pişirildiği mangalın baca kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sıcaklık nedeniyle oluşan basınçtan mangal önündeki cam patlarken, müşteriler korkuyla kendini dışarı attı. Kısa süreli paniğin ardından işyerindeki garsonlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Ardından olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İtfaiye ekibi yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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