KEBAPÇIDA SİLAHLI SALDIRI; 1 ÖLÜ 2 YARALI

Haber Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA

Pendik\'te kebapçı dükkânında yemek yiyen bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, araya giren işletme sahibi ve başka bir müşteri yaralandı.

Aydınlıyolu Caddesi\'nde bulunan kebapçı dükkânında saat 16.00 sıralarında yemek yiyen bir kişi dışarıdan gelen silahlı saldırganın hedefi oldu. Saldırıya uğrayan müşteri olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgana müdahale etmek isteyen restoran sahibi ile başka bir müşteri yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Restoran sahibi ve diğer müşteri ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Silahlı saldırgan havaya ateş ederek, buradan uzaklaştı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, olay yerinde inceleme başlattı. Bir görgü tanığı, \"Bir ölü ve iki yaralı. İşyeri sahibi arkadaşta onları ayırayım derken göğsünden bir mermi alıyor. Onu da hastaneye kaldırdılar. İnşallah iyileşir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Olay yerindeki polislerin çalışmaları

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Görgü tanığıyla röp

-Olay yerindeki kalabalık

-Genel ve detay



