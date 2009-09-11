Kebapçı İngiltere yolcusu

İngiltere’nin, serbest dolaşım hakkı tanıyan Ankara Antlaşması’ndaki hakları iade etmesi Türk yatırımcıları sevindirdi.
30 yıl sonra gelen kararın, İngiltere
Konsolosluğu’nun internet sitesinde ilan edilmesinin ardından, bir
haftada terzi, kebapçı başta olmak üzere, simit fırını, bilgisayar
teknik servisi ve tekstil mağazası açmak için 20’nin üzerinde Türk
işadamı başvuruda bulundu.
1963 Yılında AB üyesi ülkelerle, Türkiye arasında
imzalanan Ankara Anlaşmasının, karşılıklı olarak gümrüksüz mal
dolaşımı, iş adamlarına vizesiz geçişi hakkı tanındığına dikkat çeken
Kuddus Avukatlık Bürosu Yetkilisi Hakan Camuz, AB vatandaşlarının
Türkiye’de serbestçe girip iş kurabilirken, Türk vatandaşlarının bu
hakkının askıya alındığını hatırlattı. Yabancılara sadece, Göçmenlik
Yasası kapsamında, kılı kırk yararak İngiliz makamlarının oturma izni
tanıdığına işaret eden Camuz, ayrıca Türk iş adamlarına 500 bin Pound
tutarında yatırım yapma şartı dayatıldığını da vurguladı.
Mahkemeyi kazanan 8 kişi İngiltere'ye gitti
500 bin pound sermaye şartı sona erdi
Hakların
kısıtlanması nedeni ile 2002’den bu yana çok sayıda iş adamının hukuk
mücadelesi başlattığını söyleyen Camuz, hatta davaların Avrupa Adalet
Divanı’na taşındığını kaydetti. Kaybedilen davalar sonucunda
İngiltere’nin, 3 Eylül 2009 tarihinden itibaren, eski uygulamalardan
vazgeçerek, Ankara Anlaşmasının hükümlerinin yerine getirileceğini
resmen, internet sitesinde ilan ettiğini açıklayan Camuz, “Mahkeme
yoluyla oturma ve iş yeri açma belgesi alan 8 kişilik ilk kafile
İngiltere’ye gitti. 7 yıldır vermiş olduğumuz mücadele sonucu
İngiltere, Ankara Anlaşmasından doğan hakları geçtiğimiz aylarda ilke
olarak, geçen hafta resmi olarak Türkiye’ye iade edeceğini açıkladı”
dedi.
Bu
karar sonucunda, İngiltere’ye oturma izni ve yatırım için gitmek
isteyenlerin, nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında da bilgi veren
Camuz, “İş adamlarımız, İngiliz Konsolosluğu’na müracat ederek, yatırım
veya iş için başvurabilir” dedi. Düzenleme ile 500 bin poud sermaye
şartının da son bulduğunu dile getiren Camuz, kararın İngiltere
Konsolosluğunun internet sitesinde ilan edilmesinin ardından
İngiltere’ye gitmek için yapılan başvurularda ciddi artış yaşandığına
dikkat çekti. Camuz, “Bir haftada 20’nin üzerinde talep aldık. Bu
talepler içinde Bakkal, Berber, Terzi, Kebapçı, Simit Fırını,
Bilgisayar Teknik Servisi ve tekstil mağazası gibi iş kolları da var”
dedi.