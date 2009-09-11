Kebapçı İngiltere yolcusu

İngiltere’nin, serbest dolaşım hakkı tanıyan Ankara Antlaşması’ndaki hakları iade etmesi Türk yatırımcıları sevindirdi.



30 yıl sonra gelen kararın, İngiltere Konsolosluğu’nun internet sitesinde ilan edilmesinin ardından, bir haftada terzi, kebapçı başta olmak üzere, simit fırını, bilgisayar teknik servisi ve tekstil mağazası açmak için 20’nin üzerinde Türk işadamı başvuruda bulundu.

1963 Yılında AB üyesi ülkelerle, Türkiye arasında imzalanan Ankara Anlaşmasının, karşılıklı olarak gümrüksüz mal dolaşımı, iş adamlarına vizesiz geçişi hakkı tanındığına dikkat çeken Kuddus Avukatlık Bürosu Yetkilisi Hakan Camuz, AB vatandaşlarının Türkiye’de serbestçe girip iş kurabilirken, Türk vatandaşlarının bu hakkının askıya alındığını hatırlattı. Yabancılara sadece, Göçmenlik Yasası kapsamında, kılı kırk yararak İngiliz makamlarının oturma izni tanıdığına işaret eden Camuz, ayrıca Türk iş adamlarına 500 bin Pound tutarında yatırım yapma şartı dayatıldığını da vurguladı.

Mahkemeyi kazanan 8 kişi İngiltere'ye gitti



Hakların kısıtlanması nedeni ile 2002’den bu yana çok sayıda iş adamının hukuk mücadelesi başlattığını söyleyen Camuz, hatta davaların Avrupa Adalet Divanı’na taşındığını kaydetti. Kaybedilen davalar sonucunda İngiltere’nin, 3 Eylül 2009 tarihinden itibaren, eski uygulamalardan vazgeçerek, Ankara Anlaşmasının hükümlerinin yerine getirileceğini resmen, internet sitesinde ilan ettiğini açıklayan Camuz, “Mahkeme yoluyla oturma ve iş yeri açma belgesi alan 8 kişilik ilk kafile İngiltere’ye gitti. 7 yıldır vermiş olduğumuz mücadele sonucu İngiltere, Ankara Anlaşmasından doğan hakları geçtiğimiz aylarda ilke olarak, geçen hafta resmi olarak Türkiye’ye iade edeceğini açıkladı” dedi.

500 bin pound sermaye şartı sona erdi



Bu karar sonucunda, İngiltere’ye oturma izni ve yatırım için gitmek isteyenlerin, nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında da bilgi veren Camuz, “İş adamlarımız, İngiliz Konsolosluğu’na müracat ederek, yatırım veya iş için başvurabilir” dedi. Düzenleme ile 500 bin poud sermaye şartının da son bulduğunu dile getiren Camuz, kararın İngiltere Konsolosluğunun internet sitesinde ilan edilmesinin ardından İngiltere’ye gitmek için yapılan başvurularda ciddi artış yaşandığına dikkat çekti. Camuz, “Bir haftada 20’nin üzerinde talep aldık. Bu talepler içinde Bakkal, Berber, Terzi, Kebapçı, Simit Fırını, Bilgisayar Teknik Servisi ve tekstil mağazası gibi iş kolları da var” dedi.