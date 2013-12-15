Kebap ve şalgam eşliğinde ihaleye fesat planladılar

MKE’ye bağlı Hurda İşletmesi Müdürlüğü’nce açılan ‘hurda malzeme nakliye’ ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada şüpheli işadamlarının, ihaleden bir gece önce Ankara’daki bir yemekte buluşarak ihaleye nasıl fesat karıştırılacağı yönünde görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan’ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde başlatılan adli soruşturma kapsamında polisin geçen kasımda gerçekleştirilen Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKE) bağlı Hurda İşletmesi Müdürlüğü’nün hurda malzeme nakli ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı. Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nce yürütülen operasyon hazırlık aşamasında, varlığı tespit edilen ‘suç örgütü’nün faaliyetlerine yönelik mahkeme kararıyla telefon dinlemesi ve gizli izleme çalışması yapıldı.

Savcılığa yapılan ihbarlar doğrultusunda kurumun son dönemde gerçekleştirdiği 14 ihaleyi mercek altına aldı. İhale dosyalarının incelenmesi amacıyla üç kişilik bilirkişi ekibi görevlendiren savcılık, aynı zamanda MKE Hurda İşletme Müdürlüğü’nce yılda bir kez gerçekleştirilen ve yurt genelinde toplanan hurda malzemelerin naklini sağlayan ihaleye fesat karıştırılacağı iddiasıyla suç Mehmet Tamer Ş. adlı işadamını ‘suç örgütü lideri’ olduğu gerekçesiyle yakın takibe aldı.

İki ayrı grup halinde

Savcılık talimatıyla taşıma firması sahibi Mehmet Tamer Ş.’yi adım adım izleyen polis, işadamının birlikte ihaleye gireceği kendisine yakın ve aynı ‘suç örgütü’ içinde yer aldığı iddia edilen işadamlarıyla Ankara’da bir araya geleceğini belirledi. Çankaya’da ünlü bir restoranda gizli izleme yapan polis, 26 Kasım 2012 günü yapılan ihaleden bir gece önce Mehmet Taner Ş.’nin yanısıra, Özgür L., Celal Y., Erdal M. ve Selahattin C.’yi, ‘ocakbaşı’nda görüntüledi.

Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren işadamlarının kebap ve şalgam eşliğinde, ihaleyle ilgili değerlendirmeler yaptığını tespit eden polisin hazırladığı dosyada, “Görüşmelerde, hangi ihalede kimlerin şartname alacağı, kimlerin tekliflerde bulunacağı, teklifte bulunulacak şüphelilere ait firmaların hangi miktarı tekliflerinde yazacağı, hangi firmanın ihaleden eleneceği ve hangi firmanın ihaleyi kanacağı gibi konuların ayrıntılı olarak görüşüldüğü ve uygulamaya konulduğu, bu haliyle ‘suç örgütü’nün ihaleler öncesinde anlaşma ortamı sağlayarak ihaleleri almak adına her türlü organizasyonu yaptıkları” değerlendirmesine yer verildi. Aynı gece takibe devam eden polis, işadamlarının iki ayrı grup halinde Ankara’nın iki büyük oteline gittikleri ve otel lobilerinde de söz konusu değerlendirmelere devam ettiğini belirledi.

Kamu görevlileri de var

Soruşturma dosyasında, İzmir’den Ankara’ya gelen Mehmet Taner Ş. adlı işadamının lider konumunda yer aldığı iddia edilen ‘suç örgütü’nde, işadamları Kasım P., Nurullah Y., Celal Y., Selahattin C., İsmail A., Ayhan U., Engin Ç., Caner D., Musa K., Mahmut Y. ve Vural Zafer E.’nin ‘örgüt yöneticisi’, MKE Hurdasan İşletme Müdürü Eyyüp O., MKE Hurdasan Pazarlama ve Satış Müdürü Durak A., kurum şefleri Mine D. ile Mert B.’nin “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kamu görevlileri” olarak yer aldıkları öğrenildi.

14 ihaleden 13’ü cepte

Aynı dosyada, ‘suç örgütü’nün genel olarak işlerini yürütebilmesi amacıyla kendileri dışında da insan gücüne ihtiyaç duymaları nedeniyle kurumdaki bazı kamu görevlilerini de rüşvet karşılığında suç örgütüne hizmete ikna ettikleri belirlendi. ‘Suç örgütü’ üyelerinin, söz konusu kamu görevlilerinin desteğiyle MKE Hurdasan’da karşılaştıkları sorunları çözdükleri, ‘ihalelerin yaklaşık maliyet bedelini öğrendikleri’ ve bu bedeller üzerinden teklif vererek, 26 - 30 Kasım tarihleri arasında Hurdasan’ın gerçekleştirdiği 14 ayrı ihaleden 13’nü kazandıkları ortaya çıkarıldı. Bilirkişi heyeti, ‘suç örgütü’nün Hurdasan’ı ve dolayısıyla devleti yaklaşık 1.1 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

'Objektif ve serbest rekabet engellendi'

Bilirkişi çalışmaları sonucunda ‘suç örgütü’nün yasadışı faaliyetleri şöyle tespit edildi:

* Yılda bir kere düzenlenen ve Türkiye genelini kapsayan hurda malzeme nakli ihaleleri istenilen biçimde sonuçlandırıldı.

* İhaleler, kurumca her yıl düzenlenmeye devam ettiğinden, ‘suç örgütü’ yasadışı faaliyetlerini sürekli olarak gerçekleştirdi.

* Firma sahipleri ya da çalışanlarının Hurdasan içinde, kendilerine sağlanan haksız menfaatler karşılığında, görev yapan kamu çalışanlarına rüşvet vererek ihaleler tekelleştirildi.

* Hurdasan’da çalışan ‘suç örgütü’ içindeki kamu çalışanları, ihale mevzuatına göre gizli tutulması gereken bilgileri yine ‘suç örgütü’nün içerisindeki firma sahipleri veya çalışanlarına aktardı.

* Kurum çalışanları makam ve mevkilerini haksız menfaat elde etmek amacıyla yasadışı olarak kullandı.

* Örgüt, hurda nakliye ihaleleri öncesinde rutin görüşmeler yaparak aralarında anlaşıp ihale bölgelerini paylaştı.

* Kamu ihalelerinin en önemli koşullarından ‘objektif ve serbest rekabet’ ortamının oluşması engellendi.

Savcılıkça 2010’da başlatılan ve üç yıla süre boyunca yapılan hazırlık soruşturması sonrasında aralarında kamu görevlileri ile ‘suç örgütü’ üyelerinin de yeraldığı 15 şüpheli gözaltına alınırken, 15 şüpheli de gözaltına alınmaksızın sorgulanmıştı.