T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kebap restoranında ırkçı saldırı: Alman politikacıyı Türkiye kökenli esnaf kurtardı

Almanya'nın batısında yer alan Altena kentinin belediye başkanı Andreas Hollstein, bir kebap restoranında uğradığı bıçaklı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Hollstein, saldırıdan kebap dükkanının Türkiye kökenli sahipleri tarafından kurtarıldığını açıkla

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'nın batısında yer alan Altena kentinin belediye başkanı Andreas Hollstein, bir kebap restoranında uğradığı bıçaklı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Muhafazakar partili başkanın, mültecilere karşı açık görüşleri nedeniyle saldırının hedefi olduğu düşünülüyor.

Boynundan bıçaklanan Hollstein'e saldıran kişiye müdahale ise kebap dükkanının Türkiye kökenli sahibi Abdullah Demir ve oğlundan geldi.

57 yaşındaki Andreas Hollstein, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Eminim ki onlar bana yardım etmeseydi, şu anda hayatta değildim" dedi.

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti başbakanı Armin Laschet, "Güvenlik birimleri olayın arkasında politik gerekçeler bulunduğunu düşünüyor" dedi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'de Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Belediye Başkanı Andreas Hollstein'e yardım edenlere de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kuzey Ren Vestfalya bölgesinde bir kasaba olan Altena, mevcut kotadan daha fazla mülteci kabul ederek ismini duyurmuştu.

Olayın görgü tanıkları ülke medyasına yaptıkları açıklamalarda, zanlının belediye başkanına saldırırken mülteci politikası karşıtı cümleler sarf ettiğini belirttiler.

56 yaşındaki saldırganın olay sırasında alkollü olduğu ve 30 santimetre uzunluğunda bir bıçak kullandığı açıklandı.

Yaklaşık 17 bin kişinin yaşadığı Altena, Mayıs ayında, mültecilerle ilgili çalışmalar nedeniyle ulusal çapta bir ödüle layık görüldü.

2015 yılında bir başka Hristiyan Demokrat partili politikacı olan Henriette Reker de bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Köln Belediye Başkanı Henriette Reker'e kampanya dönemi sırasında bıçakla saldıran kişi, partinin mülteci politikasına karşı olduğunu ifade etmişti.

Ülkede geçen Eylül ayında yapılan seçimlerde aşırı sağcı Alternative for Germany (AfD) partisi 94 koltuk kazanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlmanyaAltenaAndreas HollsteinHollsteinTürkiyeAbdullah DemirAndreas Hollstein SalıRen VestfalyaArmin LaschetAngela Merkel TwitterBaşkanı Andreas HollsteinAltena MayısHristiyan DemokratHenriette RekerBelediye Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24