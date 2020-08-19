Keban Belediye Başkanı Atlı, Koronavirüs'e yakalandı

Elazığ'ın Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Atlı, evinde karantinada olacağını duyurdu.
Elazığ'ın Keban Belediye Başkanı AKP'li Fethiye Atlı, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Atlı'nın yapılan Koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atlı, şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs testim pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi 23 gün evimde karantinada olacağım. Sizlerden ricam maske kullanarak, sosyal mesafe kurallarına uymanızı, gerekmediği sürece toplu düğün, taziye ziyaretleri alanlarda bulunmamanızı önemle rica ediyorum. Allaha emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun.''