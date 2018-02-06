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Kebab siparişiyle dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kebap siparişi verdikten sonra 200 lira ile ödeme yapacağını söyleyerek, para üstü isteyip, lokantacıları dolandıran Selçuk A

06 Şubat 2018 16:16

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, kebap siparişi verdikten sonra 200 lira ile ödeme yapacağını söyleyerek, para üstü isteyip, lokantacıları dolandıran Selçuk A. (46), yakalandı. Şüphelinin, aynı suçtan 15 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi.
Lokantaları arayan Selçuk A. iddiaya göre, kebap siparişi verdi. Selçuk A., ödeme için 200 lira vereceğini söyleyerek, görevlinin para üstünü birlikte getirmesini istedi. Siparişi verdiği apartmanların önünde bekleyen şüpheli, kebabı getiren çalışana, \"Sen bana kebap ve para üzerini ver, arkadaş yukarıda parasını ondan al\" dedi. Bu yöntemle 13 iş yerini dolandıran Selçuk A.\'yı yakalamak için polis harekete geçti. Takım elbise giydiği belirlenen Selçuk A.\'nın, dolandırıcılık suçlarından 15 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Kısa sürede yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

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