Kearney Türkiye Direktörü Okutur: Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisi artıyor

Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, yatırım ortamındaki gelişmeleri değerlendirdi. Pandemi şartlarının, coğrafi konumu ve üretim altyapısı nedeniyle Türkiye’ye yönelik yatırımcı ilgisini arttırdığı hatırlatmasında bulunan Okutur, “Küresel tedarik zincirlerindeki aksamalar, yakın bölgelerden tedarikin önemini artırdı. Türkiye, Avrupa pazarlarına yakınlığı, deneyimli işgücü ve gelişmiş altyapısıyla uluslararası şirketlerin dikkatini çekiyor” dedi.

Pandemide tedarik zincirlerinde sıkışmalar yaşandığını ve özellikle Asya ile Avrupa ve Amerika arasındaki lojistiğin aksadığına dikkat çeken Okutur, “Pandemide yakından tedarikin önemi anlaşıldı. Uluslararası şirketler üretimlerinin bir kısmını yakına çekmeye karar verdiler. Bu arayışta Türkiye rekabetçi kur seviyesi ve güçlü sanayi altyapısıyla öne çıktı” yorumunu yaptı.

"Stratejik yatırımcılar finansal yatırımcılardan daha önde"

Onur Okutur, stratejik yatırımcı olarak adlandırılan büyük oyuncuların uluslararası alanda büyüme potansiyeli yüksek Türk şirketlerine yatırım yapmak için fırsat kolladığını aktardı.

Yatırım fonları, sermaye fonları, girişim sermayesi fonları gibi finansal yatırımcıların ise Türkiye’ye hâlâ temkinli yaklaştığını belirten Okutur, “Değişen küresel yatırım trendleriyle birlikte 2022’nin son çeyreğinde bu alanda da da yatırımların artması bekleniyor” dedi.

Kurdaki gelişmelerin de uluslararası şirketlerin radarlarının Türkiye’ye dönmesine neden olduğunu ifade eden Okutur, kur korumalı Türk Lirası mevduat sisteminin para piyasalarındaki oynaklığı azaltarak yatırımcı ilgisinin daha da güçlenmesine neden olduğunu ifade etti.