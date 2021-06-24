Kearney Türkiye'de büyüyor

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney Türkiye’nin kamu ilişkileri liderliğini İdil Özdoğan üstlendi; Türkiye, Ortadoğu ve Afrika telekom sektörü liderliği ise Adel Belcaid tarafından sürdürülecek.

Türkiye'nin de aralarında yer aldığı çeşitli ülkelerde telekom, dijital hizmetler ve medya sektörlerinde çok sayıda projeyi yöneten Adel Belcaid, Kearney’in Türkiye, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin telekom sektörü liderliğini üstlendi.

Geçmişte uzun süre uluslararası şirketlerde kamu ilişkileri ve kalkınma konularında görev yapan İdil Özdoğan ise “Güçlü ekibimizle yeni dönemde kritik önemde projelere imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

Kearney Türkiye Yönetici Ortağı Onur Okutur, “100 yıla yaklaşan engin deneyim ve güçlü ekibimizle Türkiye’deki paydaşlarımıza fırtınalı sularda da kılavuzluk yapıyoruz” diye konuştu.