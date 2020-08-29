Kearney: Dünya ekonomisi bu yıl yüzde 2.8 daralacak; yatırımlar dijitale kayacak

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney’in küresel iş liderlerinden oluşan “Küresel İş İdaresi Konseyi” (Global Policy Council), dünyada gayrisafi yurtiçi hasılanın bu yıl yüzde 2.8 daralacağı öngörüsünde bulundu. Küresel İş İdaresi Konseyi’ne göre Amerika’da daralma yüzde 4.4’ü, Avrupa’da ise yüzde 4.7’yi bulacak.

Kearney, COVID-19’un ekonomiye etkisini sınırlandırmak için uygulamaya konulan canlandırıcı önlemlerin er geç tüketiciler ve şirketler kesimine yeni vergilerin salınmasına ve kamu yatırımlarının azalmasına yol açacağını da öngördü…

COVID-19 sonrası eğilimler

Kearney, perakende sektörüne yön veren 100 küresel liderle görüşerek, COVID-19 sonrası döneme ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda perakende sektörünün geleceğine yön verecek 3 ana trendin altı çiziliyor:

• Çoklu kanala geçiş yapamayan ve müşteri deneyimini farklılaştıramayan şirketler yok olma tehdidiyle yüz yüze kalacaklar.

• Birleşme ve satın almalar, küreselleşmenin yerini alan “adalaşma” eğilimine ayak uydurmak ve daha dayanıklı, daha esnek tedarik zincirleri yaratmak için kullanılacak.

• Yatırımcılar birleşme ve satın almalarda indirim olanağı elde etmeye odaklanacaklar; riskleri yönetmek için faaliyetlerini kapsamlı şekilde gözden geçirecekler.

Kearney’in görüştüğü perakende yöneticilerinin yüzde 70’i, yeni dijital yetenekler kazanmanın gündemlerinin en üst sırasında yer aldığını belirttiler. Kearney, perakende şirketlerinin dijitale yaptığı yatırımlara rağmen “dijitale doğan” kuşaklardan kopukluğun sürdüğü ve hatta genişlediğine de dikkat çekti.

Yöneticilerin yüzde 53’ü, ambalajlı ürün sektörüyle perakende arasındaki yakınlaşmanın süreceği ve firmaların, müşteri deneyimini daha iyi kontrol edebilmek için tüketiciye direkt erişme imkanı sağlayan alanlara yöneleceğini öngördü. Perakende yöneticileri, 100 milyon dolardan küçük birleşme ve satın almaların artacağı öngörüsünde de bulundular.

Türkiye'de de aynı eğilimler etkili

Kearney Direktörü Onur Okutur, perakende ve tüketici ürünleri sektörlerindeki birleşme ve satın alma işlemlerinde Türkiye’de de aynı eğilimlerin gözlendiğini belirterek, yatırımların dijitale kaymaya devam ettiğini vurguladı. Okutur şunları söyledi: “Son iki yılda özellikle Trendyol’a Alibaba’nın, Modanisa’ya Goldman Sachs ve EBRD’nin yaptığı yatırımlarla kendini belli eden dijital perakendeciliğe yatırımcı ilgisi, COVID-19 salgınında da sürdü. 2020 yılı içerisinde duyurulan Vivense’ye Actera’nın, Les Benjamins’e Esas Holding’in yatırımları, perakende sektöründe dijital yetkinliği yüksek şirketlerin ilgi odağı olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu. Pandemi sonrasında dijital ve çoklu kanallı perakendeciliğin daha büyük önem kazanması nedeniyle, yatırımcı ilgisinin giderek artan oranda inovasyon odaklı şirketler üzerinde yoğunlaşmasını bekliyoruz.”