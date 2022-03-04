Kearney araştırması: Elektrik üretiminde lider EÜAŞ

Enerji Günlüğü ve Kearney tarafından hazırlanan "MW100 - Türkiye’nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması"nın 2022 yılı sonuçları açıklandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) verileri baz alınarak hazırlanan rapora göre Türkiye’nin en büyük elektrik üreticisi, 21.243 MWe’lik kurulu gücü bulunan kamu şirketi EÜAŞ oldu. Özel sektörün en büyüğü ise 3.969 MWe kurulu gücüyle ENKA olarak gerçekleşti.

Araştırmada ayrıca Türkiye'nin en büyük 100 elektrik üreticisi de belirlendi.

MW100 Araştırması’na göre EÜAŞ'ın 21.243 MWe’lik kurulu gücü ürkiye’nin 99.820 MWe’lik toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 21’ini oluşturdu. EÜAŞ’ın kurulu gücünün 13.892 MWe’si hidroelektrik santrallerden, 4.735 MWe’si doğalgaz santrallerinden, 2.424 MWe’si yerli kömür santrallerinden, 17 MWe’si ise rüzgâr santrallerinden geldi.

ENKA’ya ait santrallerin 3.969 MWe kurulu gücü ise Türkiye’nin toplam üretim kapasitesinin yüzde 4’ünü oluşturdu.

Araştırmaya göre Türkiye'nin en büyük üçüncü elektrik üreticisi ise EnerjiSa olurken, firmanın toplam enerji kapasitesi 3.607 MWe olarak kaydedildi. Enerjisa’nın üretim portföyünde 1.583 MWe’lik doğalgaz, 450 MWe’lik yerli kömür, 1.353 MWe’lik hidroelektrik, 211 MWe’lik de rüzgâr santrali var.

Türkiye kapasitesinin yüzde 82'si

MW100’de yer alan şirketlerin toplam kurulu gücü 82.325 MWe’ye ulaşıyor. MW100 şirketlerinin kapasitesi, Türkiye’nin toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 82’sini oluşturuyor.

Söz konusu şirketlerin kurulu güçlerinin kaynak dağılımına bakıldığında; hidroelektrik 27.510 MWe, doğal gaz 23.030 MWe, kömürde ise 19.537 MWe olarak kaydedildi.

Rüzgâr kurulu gücü ise 8.895 MWe’lik kurulu kapasite ile kömürün arkasında yer alıyor.

"Türkiye'nin üretim kapasitesi 100 GW sınırına dayandı"

Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, 2021 yılında gerçekleştirilen yatırımlarla net kapasitesi artışının 3,9 GW olduğunu, böylece Türkiye elektrik üretim kapasitesinin 99,8 GW ile 100 GW sınırına dayandığını ifade etti.

Türkiye'nin en büyük 20 elektrik üretici firması şöyle: