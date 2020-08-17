Keanu Reeves'ten Matrix 4'ü bekleyenleri memnun edecek vizyon tarihi açıklaması

Bill & Ted 3: Face the Music ile ilgili bir röportaj sırasında Matrix 4 hakkında konuşan Keanu Reeves, Koronavirüs'ün Matrix 4'ün yapım ritmini etkilemediğini belirtti. Reeves'e göre salgın, Matrix 4'ün vizyon tarihini etkilemeyecek.

Bill & Ted serisinin yaklaşık 30 yıl aradan sonra yeniden sinemaseverlerle bir araya geleceği devam filmi Bill & Ted 3: Face the Music için bir röportaj veren Keanu Reeves, merak edilen Matrix 4 hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

WebTekno'nun haberine göre; salgın nedeniyle Matrix 4’ün ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin konuşan Reeves, “Şov devam etmeli" diyerek, “Bilirsiniz, bazı etkili ve dikkatle hazırlanmış protokoller var. Film yapım ritmimiz etkilenmedi ya da kesintiye uğramadı. Herkesin bu projeyi sevdiğini düşünüyorum” sözleriyle film ekibinin pandemi öncesindeki motivasyonuyla çalışmaya devam ettiğini aktardı.

Matrix serisinin yaklaşık 19 yıl sonra yeniden sinemaseverle bulaşacak devam filmi Matrix 4 için vizyon tarihi son olarak, 22 Nisan 2022 olarak açıklanmıştı. Senaryosunu, ilk üç filmin senaristlerinden Lana Wachowski’nin yazdığı Matrix 4’te Keanu Reeves’in yanı sıra Carrie-Anne Moss da yer alıyor.