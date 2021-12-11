Keanu Reeves'ten 'Matrix 4' açıklaması: Bu karakteri oynamayı seviyorum; nasıl hayatta kaldığım açıklanacak

Kanadalı ünlü aktör Keanu Reeves, Matrix serisinin son filmi için kendisine teklif geldiğinde verdiği ilk tepkiyi anlattı. Reeves, 18 yıl önce öldüğü görülen karakterinin yeniden dirilmesine ilişkin soruya, "Güzel bir hikaye yazdı. Bu karakteri oynamayı seviyorum. Nasıl hayatta kaldığım açıklanacak" cevabını verdi.

İrlandalı komedyen Graham Norton'ın televizyon programına cuma katılan Reeves, sinema tarihinin en popüler bilimkurgu serilerinden biri olan Matrix'in bu ay beyazperdeye dönüşüne dair konuştu. Reeves programa görüntülü olarak ABD'den katıldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre The Matrix Resurrections'da ikonik karakter Neo'yu yeniden canlandıracak olan Reeves programda, "Umarım izleyiciler bundan keyif alır. Çok heyecan verici ve bunu yapmak olağanüstü bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

Reeves, 18 yıl önce öldüğü görülen karakterinin yeniden dirilmesine ilişkin soruyaysa şu cevabı verdi:

"Ama ben öldüm"

"Yönetmen bana başka bir Matrix filmi çekmek hakkında ne düşündüğümü sorduğunda, 'Ne? Kulağa harika geliyor ama ben öldüm' dedim. O da, 'Öyle mi?' diye karşılık verdi. Ben de, 'Anlatsana' dedim. Güzel bir hikaye yazdı. Bu karakteri oynamayı seviyorum. Nasıl hayatta kaldığım açıklanacak."

Öte yandan Reeves, 1997 yapımı Hız Tuzağı 2'yi (Speed 2) neden reddettiğini de açıkladı. Aktör şu ifadeleri kullandı:

"O dönem senaryoya cevap vermedim. Sandra Bullock'la çalışmayı gerçekten çok istiyordum. Jack Traven'ı oynamayı sevmiştim. Filme dahil olan oyuncularla hiçbir problemim yoktu ama o dönem bunun doğru olmadığı hissine kapılmıştım."

Matrix Resurrections, 24 Aralık'ta vizyona girecek.