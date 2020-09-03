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Magazin

Keanu Reeves'ten 'John Wick' açıklaması

03 Eylül 2020 21:19

Üç kez John Wick karakterine hayat veren Keanu Reeves, gelecek dördüncü ve beşinci filmde de rol alması beklenirken, "Bacaklarım beni götürebildiği sürece. Seyirciler devam etmesini istediği sürece bu karakteri canlandıracağım" dedi

Dünyaca ünlü aktör Keanu Reeves, John Wick karakterini daha uzun süre canlandırma niyetinin olduğunu açıkladı.

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