Keanu Reeves'ten 'John Wick' açıklaması

Üç kez John Wick karakterine hayat veren Keanu Reeves, gelecek dördüncü ve beşinci filmde de rol alması beklenirken, "Bacaklarım beni götürebildiği sürece. Seyirciler devam etmesini istediği sürece bu karakteri canlandıracağım" dedi
Dünyaca ünlü aktör Keanu Reeves, John Wick karakterini daha uzun süre canlandırma niyetinin olduğunu açıkladı.
OK! Magazine’e röportaj veren Reeves’e John Wick karakterini canlandırmaya daha ne kadar süre istekli olacağı sorusu yöneltildi.
Reeves, soruya, “Bacaklarım beni götürebildiği sürece. Seyirciler devam etmesini istediği sürece" şeklinde yanıt verdi.