Keanu Reeves: Sanırım Tanrı katında Winona Ryder ile evliyiz

Hollywood'un en mütevazı ve yardımsever ünlülerinden olarak bilinen Keanu Reeves, 1992'de Francis Ford Coppola'nın yönettiği 'Bram Stoker's Dracula' filmindeki rol arkadaşı Winona Ryder ile 'teknik olarak' evli olup olmadığına dair yorumlara açıklık getirdi. Reeves, "Winona evli olduğumuzu söylüyor. Coppola da öyle diyor. O yüzden sanırım Tanrı katında evliyiz" ifadelerini kullandı.

"Dracula filminde evlendik; yemin ederim"

Ryder, 2018'de Entertainment Weekly'ye verdiği demeçte filmdeki evlilik sahnesi hakkında konuşmuş, "Aslına bakarsanız Dracula filminde evlendik. Yemin ederim. Gerçekten evliyiz" demiş, bunu da şu sözlerle gerekçelendirmişti:

"O sahnede Coppola gerçek bir papaz oynattı. Sahneyi çektik, papaz yapması gereken her şeyi yaptı. O yüzden sanırım evliyiz."