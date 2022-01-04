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"Keanu Reeves, Matrix'ten kazandığı 45 milyon doların yüzde 70'ini kanser çalışmalarına bağışladı"

Matrix yıldızı Keanu Reeves'in geçmişte de kanser çalışmaları için yaptığı yardımlar olduğu biliniyor

04 Ocak 2022 16:39

Matrix yıldızı Keanu Reeves'in filmden kazandığı paranın yüzde 70'ini kanser araştırmaları için bağışladığı iddia edildi.

Screen Rant'in aktardığı habere göre, Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix: Ressurections'da da başrolü canlandıran Keanu Reeves'in 45 milyon dolarlık gelirinin yüzde 70'ini lösemi araştırmalarına  bağışladığı belirtildi.

Reeves'in film çekimi öncesi 10 milyon dolar, film yayımlandıktan sonra da 35 milyon dolar kazandığı, 31.5 milyon dolarını bağışladığı belirtildi.

Reeves'in kendi kardeşinin kanser mücadelesi sebebiyle bu konuya derin bir hassasiyeti olduğu belirtildi.

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