Keanu Reeves: Dayak yemeyi bu filmde öğrendim

David Leitch ve Chad Stahelski'nin yönetmenliğini üstlendiği "John Wick"te emekli bir suikastçıyı canlandıran ünlü oyuncu Keanu Reeves, "Bu filmde dayak yemeyi öğrendim" dedi.

‘Matrix’ serisindeki Neo rolüyle belleklerde yer eden Hollywood yıldızı Keanu Reeves, dün gösterime giren yeni filmi ‘John Wick’teki dövüş sahneleriyle dikkat çekiyor. Reeves, filmde intikam ateşiyle yer altı dünyasına geri dönen emekli bir suikastçıyı canlandırıyor.

'Neo' şimdi de 'tetikçi' mi oldun!

Radikal'de yer alan habere göre, yoğun dövüş sahneleri olan ‘John Wick’ filmi için eğitimden geçen Keanu Reeves, önceki aksiyon filmlerinden olan dövüş sanatı bilgilerine yenilerini ekledi. Film çekimleri için bir sporcu gibi hazırlanan Keanu Reeves, rutinini böyle anlattı. “Evimde şok duşu var. Zorlu geçen set sonraları duşuna giriyordum. Ayılıyordum. Yemek yedikten sonra da 37 derece sıcak küvete. Böylece ertesi günün dövüş sahneleri için hazır oluyordum.”

'En yakın zamanda köpek alacağım'

‘John Wick’ filminde aşkı için yeraltı dünyasından ayrılan fakat namı yayılmaya devam eden bir karakteri canlandıran Keanu Reeves, ölen karısının son hediyesi olan yavru köpeğinin öldürülmesi ve vintage Mustang’inin çalınması üzerine intikam ateşiyle eski hayatına geri döner. Yavru köpek için “Gerçek bir bağ kurduk, en yakın zamanda bir köpek alacağım” diyen Reeves, filmin başarısından çok memnun.