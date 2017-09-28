KDP Türkiye Temsilcisi: Dışişleri yetkilileri "Bizden telefon gelene kadar Türkiye'ye dönmeyin" dedi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı referandum nedeniyle Erbil'de bulunan Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Türkiye Temsilcisi Ömer Mîranî, "Dışişleri'nden yetkililer arayarak 'Bizden telefon gelene kadar Türkiye'ye dönmeyin' dediler" diye konuştu. Mîranî, Dışişleri Bakanlığı kendisiyle irtibata geçene kadar Türkiye'ye dönmeyeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Mesut Barzani partisi KDP'nin Türkiye Temsilcisi Ömer Mirani'nin telefonla arandığını belirterek "KDP temsilcisi burada olsaydı, 'Ülkeyi terk et' diyecektik. Şu anda zaten Erbil'de olduğu için 'Gelme kardeşim' denildi" demişti.

Çavuşoğlu, şöyle konuşmuştu:

"Burada olsaydı 'Ülkeden ayrıl' diyecektik. Daha önce KYB'nin temsilcisini, özellikle PKK'ya alan açtığı için biliyorsunuz gönderdik. Bundan sonra böyleyiz. Bize karşı yanlış yapan herkese karşı biz de gerekli tedbirlerimizi alırız. KDP temsilcisi burada olsaydı gönderecektik. Ama orada olduğu için telefonla arkadaşlar aradılar, 'Türkiye'ye gelme kardeşim' dediler. O da 'Ben anladım mesajınızı' dedi" yanıtını verdi."

"Telefon bekle' dediler"

Çavuşoğlu'nun sözleriyle ilgili olarak T24'e konuşan Mîranî, hâlâ Erbil'de olduğunu belirterek "Dışişleri'nden yetkililer arayarak 'Bizden telefon gelene kadar Türkiye'ye dönmeyin' dediler. Ben de telefon gelene kadar bekleyeceğim. Net bir bilgim yok" dedi.

Referandumdan yüzde 92,7'yle 'evet' çıkmıştı

Pazartesi günü yapılan bağımsızlık referandumunun ilk resmi sonuçları dün açıklanmıştı. Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından Erbil'de düzenlenen basın toplantısında, sandığa gidenlerin yüzde 92,7'sinin 'Evet' oyu verdiği belirtilmiş, seçime katılan kişi sayısı 3,3 milyon, katılım oranı da yüzde 72,61 olmuştu.