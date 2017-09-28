T24 LogoT24 Logo
Gündem

KDP Türkiye Temsilcisi: Dışişleri yetkilileri "Bizden telefon gelene kadar Türkiye'ye dönmeyin" dedi

Çavuşoğlu, referandum sonrası "Gelme kardeşim" dediklerini söylemişti

28 Eylül 2017 15:31

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı referandum nedeniyle Erbil'de bulunan Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Türkiye Temsilcisi Ömer Mîranî, "Dışişleri'nden yetkililer arayarak 'Bizden telefon gelene kadar Türkiye'ye dönmeyin' dediler" diye konuştu. Mîranî, Dışişleri Bakanlığı kendisiyle irtibata geçene kadar Türkiye'ye dönmeyeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Mesut Barzani partisi KDP'nin Türkiye Temsilcisi Ömer Mirani'nin telefonla arandığını belirterek "KDP temsilcisi burada olsaydı, 'Ülkeyi terk et' diyecektik. Şu anda zaten Erbil'de olduğu için 'Gelme kardeşim' denildi" demişti.

Çavuşoğlu, şöyle konuşmuştu:

"Burada olsaydı 'Ülkeden ayrıl' diyecektik. Daha önce KYB'nin temsilcisini, özellikle PKK'ya alan açtığı için biliyorsunuz gönderdik. Bundan sonra böyleyiz. Bize karşı yanlış yapan herkese karşı biz de gerekli tedbirlerimizi alırız. KDP temsilcisi burada olsaydı gönderecektik. Ama orada olduğu için telefonla arkadaşlar aradılar, 'Türkiye'ye gelme kardeşim' dediler. O da 'Ben anladım mesajınızı' dedi" yanıtını verdi." 

"Telefon bekle' dediler"

Ömer MiraniÇavuşoğlu'nun sözleriyle ilgili olarak T24'e konuşan Mîranî, hâlâ Erbil'de olduğunu belirterek "Dışişleri'nden yetkililer arayarak 'Bizden telefon gelene kadar Türkiye'ye dönmeyin' dediler. Ben de telefon gelene kadar bekleyeceğim. Net bir bilgim yok" dedi.

Referandumdan yüzde 92,7'yle 'evet' çıkmıştı

Pazartesi günü yapılan bağımsızlık referandumunun ilk resmi sonuçları dün açıklanmıştı. Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından Erbil'de düzenlenen basın toplantısında, sandığa gidenlerin yüzde 92,7'sinin 'Evet' oyu verdiği belirtilmiş, seçime katılan kişi sayısı 3,3 milyon, katılım oranı da yüzde 72,61 olmuştu.

ETİKETLER

İnan KetencilerKDPTürkiye TemsilcisiIrakÖmer Mirani

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24